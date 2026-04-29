Чарльз в Конгрессе говорил строго по сценарию – о союзе США и Британии, безопасности и вызовах миру
Киев • УНН
Чарльз III в Конгрессе США подчеркнул важность союза для преодоления угроз. Монарх анонсировал новые экономические соглашения и осудил акты насилия.
Король Великобритании Чарльз III во время обращения к Конгрессу США произнес речь без каких-либо отклонений от подготовленного текста, сосредоточившись на ключевых темах партнерства, безопасности и глобальных вызовов. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
В центре выступления была идея особых отношений между двумя странами. Чарльз подчеркнул, что партнерство "сегодня важнее, чем когда-либо", отметив общую историю – от конфликтов до тесного сотрудничества. По его словам, эти отношения "рождены из спора, но от этого не менее прочны".
Общие вызовы миру
Отдельный блок речи был посвящен глобальным угрозам. Король заявил, что современные вызовы "слишком велики, чтобы любая нация могла их преодолеть в одиночку", акцентируя внимание на необходимости координации между союзниками.
Безопасность и насилие
Упоминая недавнюю стрельбу в США, Чарльз подчеркнул, что акты насилия "никогда не будут успешными". Он также призвал к коллективной поддержке жертв насилия в обеих странах.
Экономика и будущее сотрудничества
В финальной части выступления монарх говорил о новых экономических и технологических соглашениях, которые, по его словам, формируют "следующую главу" сотрудничества между США и Великобританией.
