Британская разведка объяснила, почему рф отменила армейские игры и"танковый биатлон"

На прошлой неделе российские СМИ сообщили, что ежегодные армейские международные игры не состоятся в 2024 году, хотя минобороны россии не прокомментировало это официально. Мероприятие также было отменено в 2023 году. Об этом говорится в сводке разведки, которую обнародовало Минобороны Британии, передает УНН.

Детали

Как отмечается, "армейские международные игры", впервые состоявшиеся в 2015 году, являются ежегодным мероприятием, организованным Министерством обороны россии, в котором в течение двух недель участвуют ряд стран, соревнующихся в военных мероприятиях. В последних играх 2022 года приняли участие 6000 человек из 37 стран.

По данным британской разведки, россия, вероятно, отменила игры, чтобы избежать критики этой меры как тривиального занятия в военное время, отвлекающего военные усилия от войны в Украине, а также, чтобы избежать возможного сокращения участия других стран.

Особенно известны игры "танковый биатлон".

Существует также реальная вероятность того, что из-за потерь в Украине российское Министерство обороны обеспокоено тем, что нехватка квалифицированного военного персонала и техники может поставить под угрозу последовательное доминирование россии в соревнованиях, - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним

Как ранее сообщала британская разведка, из-за дефицита рабочей силы, вызванного войной в Украине россия рассматривает возможность внесения изменений в трудовое законодательство, чтобы разрешить временное перемещение работников в районы с дефицитом рабочей силы с их согласия.