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Британська розвідка пояснила, чому рф скасувала армійські ігри і "танковий біатлон"

Британська розвідка пояснила, чому рф скасувала армійські ігри і "танковий біатлон"

Київ • УНН

 • 23567 перегляди

росія, ймовірно, скасувала щорічні армійські міжнародні ігри та змагання з "танкового біатлону", щоб уникнути критики у зв'язку з відволіканням військових зусиль від війни в Україні та потенційним скороченням участі інших країн.

Минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що щорічні армійські міжнародні ігри не відбудуться у 2024 році, хоча міноборони росії не прокоментувало це офіційно. Захід також було скасовано у 2023 році. Про це йдеться у зведенні розвідки, яке оприлюднило Міноборони Британії, передає УНН.

Деталі

Як зазначається розвідка, "армійські міжнародні ігри", що вперше відбулися у 2015 році, є щорічним заходом, організованим міністерством оборони Росії, в якому протягом двох тижнів беруть участь низка країн, що змагаються у військових заходах. В останніх іграх 2022 року взяли участь 6000 осіб із 37 країн.

За даними британської розвідки, росія, ймовірно, скасувала ігри, щоб уникнути критики цього заходу як тривіального заняття у воєнний час, що відволікає військові зусилля від війни в Україні, а також, щоб уникнути можливого скорочення участі інших країн.

Особливо відомі ігри заходом "танковий біатлон".

Існує також реальна ймовірність того, що через втрати в Україні російське міністерство оборони стурбоване тим, що нестача кваліфікованого військового персоналу та техніки може поставити під загрозу послідовне домінування росії у змаганнях,

- зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо

Як раніше повідомляла британська розвідка, через дефіцит робочої сили, спричинений війною в Україні росія розглядає можливість внесення змін до трудового законодавства, щоб дозволити тимчасове переміщення працівників у райони з дефіцитом робочої сили за їхньою згодою.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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