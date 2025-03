Британская разведка указала на изменение тактики рф при ракетной атаке

Детали

"Рано утром 28 апреля россия нанесла первую крупную волну ударов крылатыми ракетами по Украине с начала марта. Атаки указывают на то, что россия перестала использовать дальнобойные удары. В этой волне было выпущено меньше ракет, чем зимой, и вряд ли она была нацелена на энергетическую инфраструктуру Украины", - говорится в отчете.

Как указывают в МО Британии, "россия использует неэффективный процесс нацеливания и отдает приоритет вероятной военной необходимости, а не предотвращению сопутствующего ущерба, включая гибель гражданских лиц".

Из-за атаки врага на мирных спящих людей 28 апреля в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях есть погибшие и раненые.

