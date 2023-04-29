Британська розвідка вказала на зміну тактики рф при ракетній атаці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії у черговому звіті на основі розвідданих, аналізуючи ворожу атаку на Україну 28 квітня, вказало на зміну тактики рф при ракетних ударах, пише УНН.
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"Рано вранці 28 квітня росія завдала першої великої хвилі ударів крилатими ракетами по Україні з початку березня. Атаки вказують на те, що росія перестала використовувати далекобійні удари. У цій хвилі було випущено менше ракет, ніж узимку, і навряд чи вона була націлена на енергетичну інфраструктуру України", - ідеться у звіті.
Як вказують у МО Британії, "росія використовує неефективний процес націлювання і віддає пріоритет імовірній військовій необхідності, а не запобіганню супутнім збиткам, включаючи загибель цивільних".
Доповнення
Через атаку ворога на мирних сплячих людей 28 квітня на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 April 2023.
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