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Британська розвідка вказала на зміну тактики рф при ракетній атаці

Британська розвідка вказала на зміну тактики рф при ракетній атаці

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії у черговому звіті на основі розвідданих, аналізуючи ворожу атаку на Україну 28 квітня, вказало на зміну тактики рф при ракетних ударах, пише УНН.

Деталі

"Рано вранці 28 квітня росія завдала першої великої хвилі ударів крилатими ракетами по Україні з початку березня. Атаки вказують на те, що росія перестала використовувати далекобійні удари. У цій хвилі було випущено менше ракет, ніж узимку, і навряд чи вона була націлена на енергетичну інфраструктуру України", - ідеться у звіті.

Як вказують у МО Британії, "росія використовує неефективний процес націлювання і віддає пріоритет імовірній військовій необхідності, а не запобіганню супутнім збиткам, включаючи загибель цивільних".

Доповнення

Через атаку ворога на мирних сплячих людей 28 квітня на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 April 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/BsVHWurn0W

#StandWithUkraine pic.twitter.com/lQLW4TyK8s

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 29, 2023

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