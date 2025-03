Британська розвідка вказала на зміну тактики рф при ракетній атаці

Деталі

"Рано вранці 28 квітня росія завдала першої великої хвилі ударів крилатими ракетами по Україні з початку березня. Атаки вказують на те, що росія перестала використовувати далекобійні удари. У цій хвилі було випущено менше ракет, ніж узимку, і навряд чи вона була націлена на енергетичну інфраструктуру України", - ідеться у звіті.

Як вказують у МО Британії, "росія використовує неефективний процес націлювання і віддає пріоритет імовірній військовій необхідності, а не запобіганню супутнім збиткам, включаючи загибель цивільних".

Через атаку ворога на мирних сплячих людей 28 квітня на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 April 2023.



— Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 29, 2023