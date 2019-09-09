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Болтон об обмене: мы надеемся увидеть еще больше воссоединений украинцев со своими семьями

Болтон об обмене: мы надеемся увидеть еще больше воссоединений украинцев со своими семьями

Киев  •  УНН

 • 8629 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен между Россией и Украиной, состоявшийся 7 сентября, группами граждан, которые ранее удерживались на территории двух стран, важным событием и выразил надежду на дальнейшее освобождение заключенных граждан Украины, передает УНН.

“Этот обмен заключенными — важное событие, — написал он в воскресенье на своей странице в Twitter. — Мы надеемся в будущем увидеть, как еще больше заключенных украинцев воссоединятся со своими семьями”. Болтон также вновь подтвердил, что “США продолжают поддерживать народ Украины”.

К своей записи он прикрепил твит американского лидера Дональда Трампа, в котором тот поздравил Москву и Киев с состоявшимся обменом. “Россия и Украина только что провели масштабный обмен заключенными. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны!”, — написал в субботу Трамп.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле “35 на 35”. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

This prisoner exchange is a major development. We hope to see more Ukrainian prisoners reunited with their families in the future. The US continues to stand with the people of Ukraine. https://t.co/3HdmRq7a1h

— John Bolton (@AmbJohnBolton) September 8, 2019

Стоит напомнить, что генсек ООН поздравил обмен между Украиной и Россией.

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