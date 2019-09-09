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Болтон про обмін: ми маємо надію побачити ще більше возз'єднань українців зі своїми сім'ями

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон назвав обмін між Росією і Україною, що відбувся 7 вересня, групами громадян, які раніше утримувалися на території двох країн, важливою подією і висловив надію на подальше звільнення ув’язнених громадян України, передає УНН.

“Цей обмін ув’язненими — важлива подія, — написав він у неділю на своїй сторінці в Twitter. — Ми сподіваємося в майбутньому побачити, як ще більше ув’язнених українців возз’єднаються зі своїми сім’ями”. Болтон також знову підтвердив, що “США продовжують підтримувати народ України”.

До свого запису він прикріпив твіт американського лідера Дональда Трампа, в якому той привітав Москву і Київ з обміном, що відбувся. “Росія і Україна щойно провели масштабний обмін ув’язненими. Дуже хороші новини, можливо, перший гігантський крок до миру. Вітаю обидві країни!”, — написав у суботу Трамп.

Москва і Києва 7 вересня провели обмін утримуваними особами за формулою “35 на 35”. Активна фаза переговорів і оформлення юридичних процедур щодо громадян двох країн, яких планувалося включити в список, почалася декілька тижнів тому. 5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін буде масштабним і може стати кроком у бік нормалізації двосторонніх відносин.

This prisoner exchange is a major development. We hope to see more Ukrainian prisoners reunited with their families in the future. The U.S. continues to stand with the people of Ukraine. https://t.co/3HdmRq7a1h

— John Bolton (@AmbJohnBolton) September 8, 2019

Варто нагадати, що генсек ООН привітав обмін між Україною і Росією.

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