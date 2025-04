Бизнес для бизнеса: как предприниматели поддерживают друг друга во время войны

Основная цель коллаборации – это поддержка национального производителя и бизнеса, который родился и работает в Украине даже в период военного времени.

Глава Наблюдательного Совета IBOX BANK Алена Шевцова отметила, что сегодня общая дорога к Победе сплотила всех украинцев.

«Украинские люди – невероятно талантливые, творческие, профессиональные и несокрушимые. Сегодня, как никогда, мы должны держаться друг друга, работая вместе на нашу общую победу. От отношения к малейшим мелочам строится целостная картина жизни. У нас классные продукты и услуги made in Ukraine», - сказала Алена Шевцова.

Единый корпоративный стиль является визитной карточкой каждого бренда, считает основательница One by One Лидия Сметана, но сегодня, по ее словам, бизнес должен поддерживать друг друга, объединяться, чтобы выстоять в непростые времена. Поэтому в специальной коллекции для IBOX BANK использовали и вечные украинские freedom blue и energizing yellow.

«Коллаборации, партнерство, усиление друг друга – важные тренды как этого года, так и будущих», – отметила основательница бренда одежды One by One Лидия Сметана.

Лидия Сметана называет стиль, разработанный One by One, расслабленной классикой, женственными силуэтами и яркими акцентами. Модный бренд разработал для IBOX BANK рубашки с вышивкой и платки с авторским принтом и логотипом банка для сотрудников отделений финучреждения.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, который работает на финансовом рынке с 1993 года. В прошлом году банк смог войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ, заняв 8 строчку среди всех банков Украины.

One by One – украинский бренд, который существует с 2015 года и имеет производство полного цикла, площадь которого 2100 кв. м. One by One – это 8 магазинов в шести городах Украины.