Бизнес для бизнеса: как предприниматели поддерживают друг друга во время войны

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 19850 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 74425 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 116980 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 116567 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 265919 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132970 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121643 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371997 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83675 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136418 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
1.9м/с
75%
Популярные новости

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77252 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16630 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 12564 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12165 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 13412 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 265916 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293219 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371995 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347537 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394846 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77312 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111536 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130774 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170443 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79667 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Бизнес для бизнеса: как предприниматели поддерживают друг друга во время войны

Киев • УНН

 • 1200376 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Каждый второй украинский бизнесмен пострадал и полностью или частично потерял свое дело из-за полномасштабной войны. Несмотря на все предприниматели продолжают работать на экономику, помогать Вооруженным силам Украины. Украинские бренды объединяются, как и вся нация, создавая совместные проекты, тем самым помогают друг другу и государству. Первый транзакционный банк IBOX BANK совместно с украинским брендом одежды и обуви One by One разработали коллекцию корпоративной одежды для сотрудников отделений банка, передает УНН.

Бизнес для бизнеса: как предприниматели поддерживают друг друга во время войны

Основная цель коллаборации – это поддержка национального производителя и бизнеса, который родился и работает в Украине даже в период военного времени.

Глава Наблюдательного Совета IBOX BANK Алена Шевцова отметила, что сегодня общая дорога к Победе сплотила всех украинцев.

«Украинские люди – невероятно талантливые, творческие, профессиональные и несокрушимые. Сегодня, как никогда, мы должны держаться друг друга, работая вместе на нашу общую победу. От отношения к малейшим мелочам строится целостная картина жизни. У нас классные продукты и услуги made in Ukraine», - сказала Алена Шевцова.

Единый корпоративный стиль является визитной карточкой каждого бренда, считает основательница One by One Лидия Сметана, но сегодня, по ее словам, бизнес должен поддерживать друг друга, объединяться, чтобы выстоять в непростые времена. Поэтому в специальной коллекции для IBOX BANK использовали и вечные украинские freedom blue и energizing yellow.

«Коллаборации, партнерство, усиление друг друга – важные тренды как этого года, так и будущих», – отметила основательница бренда одежды One by One Лидия Сметана.

Лидия Сметана называет стиль, разработанный One by One, расслабленной классикой, женственными силуэтами и яркими акцентами. Модный бренд разработал для IBOX BANK рубашки с вышивкой и платки с авторским принтом и логотипом банка для сотрудников отделений финучреждения.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, который работает на финансовом рынке с 1993 года. В прошлом году банк смог войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ, заняв 8 строчку среди всех банков Украины.

One by One – украинский бренд, который существует с 2015 года и имеет производство полного цикла, площадь которого 2100 кв. м. One by One – это 8 магазинов в шести городах Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса
Brent
$61.53
Bitcoin
$76,719.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,996.15
Ethereum
$1,469.20