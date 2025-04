Бізнес для бізнесу: як підприємці підтримують одне одного під час війни

Основна мета колаборації – це підтримка національного виробника й бізнесу, що народився й працює в Україні навіть у період воєнного часу.

Голова Наглядової Ради IBOX BANK Альона Шевцова зазначила, що сьогодні спільна дорога до Перемоги згуртувала всіх українців.

«Українські люди – неймовірно талановиті, творчі, професійні й незламні. Сьогодні, як ніколи, ми маємо триматись один одного, працюючи разом на нашу спільну перемогу. Від відношення до найменших дрібниць будується цілісна картина життя. Ми маємо класні продукти й послуги made in Ukraine», - сказала Альона Шевцова.

Єдиний корпоративний стиль є візитівкою кожного бренду, вважає засновниця One by One Лідія Сметана, але сьогодні, за її словами, бізнес повинен підтримувати одне одного, об’єднуватись, аби вистояти непрості часи. Тому в спеціальній колекції для IBOX BANK використали й вічні українські freedom blue та energizing yellow.

«Колаборації, партнерство, підсилення одне одного – важливі тренди як цього року, так і майбутніх», – зазначила засновниця бренду одягу One by One Лідія Сметана.

Лідія Сметана називає стиль, що був розроблений One by One, розслабленою класикою, жіночними силуетами та яскравими акцентами. Модний бренд розробив для IBOX BANK сорочки з вишивкою та хустинки з авторським принтом та логотипом банку для співробітників відділень фінустанови.

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року. Торік банк зміг увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ, зайнявши 8 сходинку серед усіх банків України.

One by One – український бренд, який існує з 2015 року та має виробництво повного циклу, площа якого 2100 кв. м. One by One – це 8 магазинів у шести містах України.