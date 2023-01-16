Бізнес для бізнесу: як підприємці підтримують одне одного під час війни

КИЇВ. 16 січня. УНН. Кожен другий український бізнесмен постраждав та повністю або частково втратив свою справу через повномасштабну війну. Попри все підприємці продовжують працювати на економіку, допомагати Збройним силам України. Українські бренди об’єднуються, як і вся нація, створюючи спільні проєкти, тим самим допомагають одне одному та державі. Перший транзакційний банк IBOX BANK спільно з українським брендом одягу та взуття One by One розробили колекцію корпоративного одягу для співробітників відділень банку, передає УНН.