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Возле берегов Греции затонула лодка с мигрантами: погибло четверо детей

Киев • УНН

 • 29357 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня у греческого острова Хиос затонула лодка, в которой находилось 27 мигрантов. Четырех детей спасти не удалось. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение министра миграции Греции Нотиса Митарачи.

Возле берегов Греции затонула лодка с мигрантами: погибло четверо детей

Детали

Погибшим четырем детям было от трех до 14 лет. Кроме того, один человек пропал без вести.

Спасли 22 мигрантов. Сообщают, что в спасательной операции участвовали 10 судов и два вертолета.

Как сообщил министр миграции Греции Нотис Митарачи, мигрантов в непригодных для плавания шлюпках перевозила преступная группировка недобросовестных контрабандистов.

Добавим

По данным агентства ООН по делам беженцев, в этом году в Грецию прибыло около 6,5 тысяч мигрантов. Большинство из них попали в страну через северо-восточную сухопутную границу с Турцией.

Tragically in spite of the best efforts of the Hellenic coastguard, 4 children — all between the ages of 3 and 14 — are confirmed dead, 1 person is missing, 22 were rescued and are being cared for ashore. pic.twitter.com/6cMUgesnJD

— Νότης Μηταράκης — Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 26, 2021

Напомним

Испанские спасатели спасли более 200 мигрантов на опасном морском маршруте из Африки на Канарские острова.

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