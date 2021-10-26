Возле берегов Греции затонула лодка с мигрантами: погибло четверо детей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня у греческого острова Хиос затонула лодка, в которой находилось 27 мигрантов. Четырех детей спасти не удалось. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение министра миграции Греции Нотиса Митарачи.
Детали
Погибшим четырем детям было от трех до 14 лет. Кроме того, один человек пропал без вести.
Спасли 22 мигрантов. Сообщают, что в спасательной операции участвовали 10 судов и два вертолета.
Как сообщил министр миграции Греции Нотис Митарачи, мигрантов в непригодных для плавания шлюпках перевозила преступная группировка недобросовестных контрабандистов.
Добавим
По данным агентства ООН по делам беженцев, в этом году в Грецию прибыло около 6,5 тысяч мигрантов. Большинство из них попали в страну через северо-восточную сухопутную границу с Турцией.
Tragically in spite of the best efforts of the Hellenic coastguard, 4 children — all between the ages of 3 and 14 — are confirmed dead, 1 person is missing, 22 were rescued and are being cared for ashore. pic.twitter.com/6cMUgesnJD— Νότης Μηταράκης — Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 26, 2021
Напомним
Испанские спасатели спасли более 200 мигрантов на опасном морском маршруте из Африки на Канарские острова.