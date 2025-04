Біля берегів Греції затонув човен із мігрантами: загинуло четверо дітей

Деталі

Загиблим чотирьом дітям було від трьох до 14 років. Окрім того, одна особа зникла безвісти.

Врятували 22 мігрантів. Повідомляють, що в рятувальній операції брали участь 10 суден та два гелікоптери.

Як повідомив міністр міграції Греції Нотіс Мітарачі, мігрантів у непридатних для плавання шлюпках перевозило злочинне угруповання недобросовісних контрабандистів.

Додамо

За даними агентства ООН у справах біженців, цього року до Греції прибуло приблизно 6,5 тисяч мігрантів. Більшість із них потрапили до країни через північно-східний сухопутний кордон із Туреччиною.

Tragically in spite of the best efforts of the Hellenic coastguard, 4 children — all between the ages of 3 and 14 — are confirmed dead, 1 person is missing, 22 were rescued and are being cared for ashore. pic.twitter.com/6cMUgesnJD

— Νότης Μηταράκης — Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 26, 2021

Нагадаємо

