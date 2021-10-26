Біля берегів Греції затонув човен із мігрантами: загинуло четверо дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні біля грецького острова Хіос затонув човен, в якому перебувало 27 мігрантів. Чотирьох дітей врятувати не вдалося. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення міністра міграції Греції Нотіса Мітарачі.
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Загиблим чотирьом дітям було від трьох до 14 років. Окрім того, одна особа зникла безвісти.
Врятували 22 мігрантів. Повідомляють, що в рятувальній операції брали участь 10 суден та два гелікоптери.
Як повідомив міністр міграції Греції Нотіс Мітарачі, мігрантів у непридатних для плавання шлюпках перевозило злочинне угруповання недобросовісних контрабандистів.
Додамо
За даними агентства ООН у справах біженців, цього року до Греції прибуло приблизно 6,5 тисяч мігрантів. Більшість із них потрапили до країни через північно-східний сухопутний кордон із Туреччиною.
Tragically in spite of the best efforts of the Hellenic coastguard, 4 children — all between the ages of 3 and 14 — are confirmed dead, 1 person is missing, 22 were rescued and are being cared for ashore. pic.twitter.com/6cMUgesnJD— Νότης Μηταράκης — Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 26, 2021
Нагадаємо
Іспанські рятувальники врятували понад 200 мігрантів на небезпечному морському маршруті з Африки на Канарські острови.