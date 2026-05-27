Банки Украины в марте выдали 808 ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн, свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков Нацбанком. Об этом сообщает Национальный банк Украины, пишет УНН.
По данным регулятора, 494 кредита на сумму 932 млн грн предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 240 кредитов на 439 млн грн – под залог имущественных прав на будущую недвижимость;
НБУ сообщает, что 314 кредитов на сумму 573 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости.
Средневзвешенная эффективная ставка составила 8,37% годовых на первичном рынке и 10,48% на вторичном рынке, качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов составляет всего 13%.
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в марте выдано в Киевской области (256 договоров на общую сумму 471 млн грн, или 31% от общего объема) и Киеве (185 договоров на 402 млн грн).
Во Львовской области – 43 договора на 92 млн грн, в Винницкой – 35 договоров на 69 млн грн, в Волынской – 32 договора на 57 млн грн.
В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей более 95% от общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 14 банков.
НБУ также напоминает, что Совет по финансовой стабильности в мае одобрил обновленную Стратегию по развитию ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов в этом сегменте рынка с целью повышения доступности жилья.
