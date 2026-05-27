Банки Украины в марте выдали 808 ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн

$44.280.0351.520.01
ukenru
19:00 • 10537 просмотра
Еврокомиссия назвала дату открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС
Эксклюзив
27 мая, 15:08 • 24330 просмотра
Минобороны запускает "Логистический локдаун" на 5 млрд грн, эксперты говорят о рисках "теневых" закупок
27 мая, 15:01 • 29757 просмотра
Семья Степана Бандеры не возражает против его перезахоронения в Украине — глава УИНП
27 мая, 14:02 • 25589 просмотра
Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине — ОП
Эксклюзив
27 мая, 14:01 • 38539 просмотра
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
27 мая, 12:33 • 23274 просмотра
Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага
Эксклюзив
27 мая, 11:32 • 45033 просмотра
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
Эксклюзив
27 мая, 11:22 • 40771 просмотра
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Эксклюзив
27 мая, 11:08 • 17101 просмотра
Голубое небо и желтое поле: экономист рассказал, как цвета флага Украины указывают путь послевоенного развития экономики
Эксклюзив
27 мая, 10:12 • 19153 просмотра
У Зеленского опровергли информацию о "подготовке к еще 2-3 годам войны"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
3.2м/с
61%
746мм
Популярные новости
На пунктах пропуска с Польшей образовались очереди из сотен автомобилей - ГПСУ27 мая, 16:38 • 10117 просмотра
Обстрел детской площадки в Херсоне: погиб мужчина, его жена и дочери раненыPhoto27 мая, 16:46 • 5736 просмотра
В Украине предлагают ввести "перерыв в работе" для психологической разгрузки работников27 мая, 17:55 • 6758 просмотра
Непогода накрыла ряд областей Украины: поваленные деревья перекрывали дороги, падали на автоPhoto27 мая, 18:11 • 11359 просмотра
Удар рф по детской площадке в Херсоне - преступление попало на видеоVideo27 мая, 18:19 • 7136 просмотра
публикации
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Эксклюзив
27 мая, 14:01 • 38541 просмотра
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
Эксклюзив
27 мая, 11:32 • 45034 просмотра
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Эксклюзив
27 мая, 11:22 • 40771 просмотра
Доказательная медицина или медицинский маркетинг: как клиники продают людям чувство безопасности27 мая, 10:56 • 34543 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 54277 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 54277 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 43114 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 58892 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 72053 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 73215 просмотра
Актуальное
Техника
Беспилотный летательный аппарат
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Фильм

Банки Украины в марте выдали 808 ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн

Киев • УНН

 • 2118 просмотра

В марте банки выдали 808 ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн. Больше всего жилья в ипотеку приобрели в Киеве и Киевской области.

Банки Украины в марте выдали 808 ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн

Банки Украины в марте выдали 808 ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн, свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков Нацбанком. Об этом сообщает Национальный банк Украины, пишет УНН.

Детали

По данным регулятора, 494 кредита на сумму 932 млн грн предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 240 кредитов на 439 млн грн – под залог имущественных прав на будущую недвижимость;

НБУ сообщает, что 314 кредитов на сумму 573 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости.

Средневзвешенная эффективная ставка составила 8,37% годовых на первичном рынке и 10,48% на вторичном рынке, качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов составляет всего 13%.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в марте выдано в Киевской области (256 договоров на общую сумму 471 млн грн, или 31% от общего объема) и Киеве (185 договоров на 402 млн грн).

Ипотека подорожала, больше на вторичном рынке - НБУ21.04.26, 11:07 • 4442 просмотра

Во Львовской области – 43 договора на 92 млн грн, в Винницкой – 35 договоров на 69 млн грн, в Волынской – 32 договора на 57 млн грн.

В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей более 95% от общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 14 банков.

НБУ также напоминает, что Совет по финансовой стабильности в мае одобрил обновленную Стратегию по развитию ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов в этом сегменте рынка с целью повышения доступности жилья.

Свириденко анонсировала обновление условий ипотеки "єОселя"16.05.26, 13:58 • 7774 просмотра

Ольга Розгон

ЭкономикаНедвижимость
Недвижимость
Национальный банк Украины
Украина
Киев