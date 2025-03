Астронавт показал, как приготовить комический гамбургер

По словам Т.Песке, для того, чтобы приготовить комический гамбургер, нужна тортилья, говядина, свежий лук, салат и соус.

"На вкус как облако, летает - как ангел", - написал астронавт на своей странице в Twitter, добавив соответствующее видео.

Space hamburger: tortilla, rehydrated beef, fresh onion from # HTV6 , @ISS_Research lettuce & sauce. Tasted like heaven, flew like an angel;) pic.twitter.com/uIaeGWEkZj

- Thomas Pesquet (@Thom_astro) 30 декабря 2016 г.

Напомним, экипаж Международной космической станции притворился манекенами ради тематического флешмоба.