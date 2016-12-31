Астронавт показал, как приготовить комический гамбургер
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Французский астронавт Тома Песке показал, как экипаж Международной космической станции готовит космические гамбургеры, передает УНН.
По словам Т.Песке, для того, чтобы приготовить комический гамбургер, нужна тортилья, говядина, свежий лук, салат и соус.
"На вкус как облако, летает - как ангел", - написал астронавт на своей странице в Twitter, добавив соответствующее видео.
Space hamburger: tortilla, rehydrated beef, fresh onion from # HTV6 , @ISS_Research lettuce & sauce. Tasted like heaven, flew like an angel;) pic.twitter.com/uIaeGWEkZj- Thomas Pesquet (@Thom_astro) 30 декабря 2016 г.
Напомним, экипаж Международной космической станции притворился манекенами ради тематического флешмоба.