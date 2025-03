Астронавт показав, як приготувати комічний гамбургер

За словами Т.Песке, для того, аби приготувати комічний гамбургер, потрібна тортилья, яловичина, свіжа цибуля, салат і соус.

"На смак як хмаринка, літає - як янгол", - написав астронавт на своїй сторінці у Twitter, додавши відповідне відео.

Space hamburger: tortilla, rehydrated beef, fresh onion from #HTV6, @ISS_Research lettuce & sauce. Tasted like heaven, flew like an angel ;) pic.twitter.com/uIaeGWEkZj

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) 30 декабря 2016 г.

Нагадаємо, екіпаж Міжнародної космічної станції прикинувся манекенами заради тематичного флешмобу.