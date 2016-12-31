Астронавт показав, як приготувати комічний гамбургер
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Французький астронавт Тома Песке показав, як екіпаж Міжнародної космічної станції готує космічні гамбургери, передає УНН.
За словами Т.Песке, для того, аби приготувати комічний гамбургер, потрібна тортилья, яловичина, свіжа цибуля, салат і соус.
"На смак як хмаринка, літає - як янгол", - написав астронавт на своїй сторінці у Twitter, додавши відповідне відео.
Space hamburger: tortilla, rehydrated beef, fresh onion from #HTV6, @ISS_Research lettuce & sauce. Tasted like heaven, flew like an angel ;) pic.twitter.com/uIaeGWEkZj— Thomas Pesquet (@Thom_astro) 30 декабря 2016 г.
Нагадаємо, екіпаж Міжнародної космічної станції прикинувся манекенами заради тематичного флешмобу.