Армия рф сейчас скорее всего несет наибольшие потери со времени боев за Бахмут в марте - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Российские войска несут сейчас, вероятно, наибольшие потери со времени боев за Бахмут в марте, указало Минобороны Великобритании в отчете на основе разведанных в воскресенье, передает УНН.
Детали
Как сообщается, "в последние дни продолжались ожесточённые бои, самые ожесточённые бои были сосредоточены в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута".
"Потери россиян, вероятно, являются самыми высокими со времен пика битвы за Бахмут в марте", - говорится в частности в отчете МО Британии.
Последнее обновление Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 июня 2023 года.
Узнайте больше об использовании языка Defence Intelligence: https://t.co/kAqNWJPcea
#StandWithUkraine pic.twitter.com/mfO2AfBSy2
Дополнение
Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонительные действия и имеют частичный успех. Украинские войска действуют в условиях авиационного и артиллерийского превосходства врага.
На направлениях, где Силы обороны в обороне, ни одной позиции не потеряно и враг не смог продвинуться. На востоке Силы обороны Украины ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия. На юге украинские войска ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях сразу, указали в Минобороны 16 июня.