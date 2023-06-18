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Армия рф сейчас скорее всего несет наибольшие потери со времени боев за Бахмут в марте - британская разведка

Киев • УНН

 • 838905 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Российские войска несут сейчас, вероятно, наибольшие потери со времени боев за Бахмут в марте, указало Минобороны Великобритании в отчете на основе разведанных в воскресенье, передает УНН.

Армия рф сейчас скорее всего несет наибольшие потери со времени боев за Бахмут в марте - британская разведка

Детали

Как сообщается, "в последние дни продолжались ожесточённые бои, самые ожесточённые бои были сосредоточены в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута".

"Потери россиян, вероятно, являются самыми высокими со времен пика битвы за Бахмут в марте", - говорится в частности в отчете МО Британии.

Последнее обновление Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 июня 2023 года.


Узнайте больше об использовании языка Defence Intelligence: https://t.co/kAqNWJPcea

#StandWithUkraine pic.twitter.com/mfO2AfBSy2

— Министерство обороны (@DefenceHQ) 18 июня 2023 года

Дополнение

Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонительные действия и имеют частичный успех. Украинские войска действуют в условиях авиационного и артиллерийского превосходства врага.

На направлениях, где Силы обороны в обороне, ни одной позиции не потеряно и враг не смог продвинуться. На востоке Силы обороны Украины ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия. На юге украинские войска ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях сразу, указали в Минобороны 16 июня.

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