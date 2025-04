Армія рф зараз швидше за все несе найбільші втрати з часу боїв за Бахмут у березні - британська розвідка

Деталі

Як повідомляється, "в останні дні тривали запеклі бої, найзапекліші бої були зосереджені у Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута".

"Втрати росіян, імовірно, є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні", - ідеться зокрема у звіті МО Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 June 2023.



Доповнення

Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх. Українські війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога.

На напрямках, де Сили оборони в обороні, жодної позиції не втрачено і ворог не зміг просунутися. На сході Сили оборони України ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії. На півдні українські війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу, вказали у Міноборони 16 червня.