Армія рф зараз швидше за все несе найбільші втрати з часу боїв за Бахмут у березні - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Російські війська несуть зараз, імовірно, найбільші втрати з часу боїв за Бахмут у березні, вказало Міноборони Великої Британії у звіті на основі розвіданних у неділю, передає УНН.
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Як повідомляється, "в останні дні тривали запеклі бої, найзапекліші бої були зосереджені у Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута".
"Втрати росіян, імовірно, є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні", - ідеться зокрема у звіті МО Британії.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 June 2023.
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Доповнення
Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх. Українські війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога.
На напрямках, де Сили оборони в обороні, жодної позиції не втрачено і ворог не зміг просунутися. На сході Сили оборони України ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії. На півдні українські війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу, вказали у Міноборони 16 червня.