Армія рф зараз швидше за все несе найбільші втрати з часу боїв за Бахмут у березні - британська розвідка

$41.390.02
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 12636 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 16879 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 27199 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 98648 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 170775 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 176951 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 138504 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137041 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87517 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94167 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.7м/с
34%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 12397 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 16004 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 19946 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 20651 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 15524 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 12650 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 176965 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 236041 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 384359 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 321224 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 14445 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 19561 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 35919 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 32352 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 138504 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Армія рф зараз швидше за все несе найбільші втрати з часу боїв за Бахмут у березні - британська розвідка

Київ • УНН

 • 838905 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Російські війська несуть зараз, імовірно, найбільші втрати з часу боїв за Бахмут у березні, вказало Міноборони Великої Британії у звіті на основі розвіданних у неділю, передає УНН.

Армія рф зараз швидше за все несе найбільші втрати з часу боїв за Бахмут у березні - британська розвідка

Деталі

Як повідомляється, "в останні дні тривали запеклі бої, найзапекліші бої були зосереджені у Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута".

"Втрати росіян, імовірно, є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні", - ідеться зокрема у звіті МО Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 June 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/kAqNWJPcea

#StandWithUkraine pic.twitter.com/mfO2AfBSy2

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 18, 2023

Доповнення

Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх. Українські війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога.

На напрямках, де Сили оборони в обороні, жодної позиції не втрачено і ворог не зміг просунутися. На сході Сили оборони України ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії. На півдні українські війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу, вказали у Міноборони 16 червня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.69
Bitcoin
$84,617.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,245.84
Ethereum
$1,621.35