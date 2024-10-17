Армия рф атаковала энергообъекты в пяти областях: что известно

ukenru
Эксклюзив
Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт
  •  51198 просмотра

Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт

Эксклюзив
Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры
  •  109582 просмотра

Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры

Эксклюзив
Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат
  •  116181 просмотра

Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат

Эксклюзив
Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий
  •  116787 просмотра

Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий

Эксклюзив
В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея
  •  113612 просмотра

В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея

Эксклюзив
российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов
  •  104385 просмотра

российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов

Эксклюзив
Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме
  •  100238 просмотра

Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский
  •  90834 просмотра

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский

Эксклюзив
Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС
  •  66698 просмотра

Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский
  •  58215 просмотра

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Силы обороны восстановили позиции в районе Липцов на Харьковщине - DeepState

Силы обороны восстановили позиции в районе Липцов на Харьковщине - DeepState

  •  91933 просмотра
США, Южная Корея и Япония объявили о создании новой команды для мониторинга санкций против КНДР

США, Южная Корея и Япония объявили о создании новой команды для мониторинга санкций против КНДР

  •  101303 просмотра
Штраф в миллион евро и заключение в тюрьму: Италия запретила суррогатное материнство за рубежом

Штраф в миллион евро и заключение в тюрьму: Италия запретила суррогатное материнство за рубежом

  •  30508 просмотра
Перешел на сторону россии: правоохранителя из Мариуполя приговорили к 14 годам заключения

Перешел на сторону россии: правоохранителя из Мариуполя приговорили к 14 годам заключения

  •  67706 просмотра
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

  •  89966 просмотра
публикации
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

  •  123332 просмотра
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

15 октября 2024, 14:58  •  154683 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  138311 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

15 октября 2024, 09:59  •  139928 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

15 октября 2024, 07:15  •  159191 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

  •  89966 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

16 октября 2024, 03:09  •  112537 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  100788 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  127412 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  129393 просмотра
Актуальное
Армия рф атаковала энергообъекты в пяти областях: что известно

Армия рф атаковала энергообъекты в пяти областях: что известно

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 09:14  •  2925 просмотра

Read in English

В результате атак рф повреждены энергообъекты в Донецкой, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Произошли обесточивания, но большинство повреждений уже устранено.

За минувшие сутки, 16 октября, из-за вражеских обстрелов и боевых действий были обесточены в Донецкой, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщили в четверг в Минэнерго, передает УНН

Последствия обстрелов рф

В Донецкой области, как сообщается, в результате боевых действий повреждена воздушная линия. Потребители не обесточивались. 

В Кировоградской области в результате атаки БПЛА по территории подстанции возникло возгорание, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Пожар потушили, питание восстановлено.

В Херсонской области из-за обстрела энергетического объекта обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

Состояние сетей

Южный регион: из-за технологических нарушений дважды отключалась воздушная линия, что привело к снижению напряжения на энергетических объектах. Питание восстановлено. 

Импорт электроэнергии

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 8300 МВт*ч и мощностью 1402 МВт.

Галущенко: основное решение для защиты энергетики - это противовоздушная оборона9 октября 2024, 15:49 • 37408 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kirovogradskaya-oblastКировоградская область
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ruminiyaРумыния
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
moldovaМолдова
donetskДонецк
nikolaevНиколаев
khersonХерсон
sumyСумы
kharkivХарьков
polshaПольша