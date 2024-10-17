Армия рф атаковала энергообъекты в пяти областях: что известно
Киев • УНН
В результате атак рф повреждены энергообъекты в Донецкой, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Произошли обесточивания, но большинство повреждений уже устранено.
За минувшие сутки, 16 октября, из-за вражеских обстрелов и боевых действий были обесточены в Донецкой, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщили в четверг в Минэнерго, передает УНН.
Последствия обстрелов рф
В Донецкой области, как сообщается, в результате боевых действий повреждена воздушная линия. Потребители не обесточивались.
В Кировоградской области в результате атаки БПЛА по территории подстанции возникло возгорание, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Пожар потушили, питание восстановлено.
В Херсонской области из-за обстрела энергетического объекта обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.
Состояние сетей
Южный регион: из-за технологических нарушений дважды отключалась воздушная линия, что привело к снижению напряжения на энергетических объектах. Питание восстановлено.
Импорт электроэнергии
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 8300 МВт*ч и мощностью 1402 МВт.
Галущенко: основное решение для защиты энергетики - это противовоздушная оборона9 октября 2024, 15:49 • 37408 просмотров