Армія рф атакувала енергооб'єкти у п'яти областях: що відомо
Київ • УНН
Внаслідок атак рф пошкоджено енергооб'єкти у Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях. Відбулися знеструмлення, але більшість пошкоджень вже усунуто.
За минулу добу, 16 жовтня, через ворожі обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях. Про це повідомили у четвер в Міненерго, передає УНН.
Наслідки обстрілів рф
У Донецькій області, як повідомляється, внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію. Споживачі не знеструмлювались.
У Кіровоградській області внаслідок атаки БПЛА по території підстанції виникло загорання, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Пожежу загасили, живлення відновлено.
На Херсонщині через обстріл енергетичного об'єкта знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.
Стан мереж
Південний регіон: через технологічні порушення двічі вимикалась повітряна лінія, що призвело до зниження напруги на енергетичних об'єктах. Живлення відновлено.
Імпорт електроенергії
На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 8300 МВт*год та потужністю 1402 МВт.
Галущенко: основне рішення для захисту енергетики – це протиповітряна оборона09.10.24, 18:49 • 38019 переглядiв