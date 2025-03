Amnesty International заявили об атаках троллей на соцсети организации со стороны Украины и России

Детали

В твите госпожи Каламард говорится, что украинские и российские тролли в социальных сетях атакуют расследование организации.

Цитата

"Это называется пропаганда войны и дезинформация. Это не ослабит нашу беспристрастность и не изменит фактов. Тем, кто нападает на нас из-за предвзятости по отношению к Украине, говорю: проверьте нашу работу", - заявила генеральный секретарь организации.

Напомним

Неправительственная организация Соединенного Королевства Amnesty International в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах, в попытке отразить российское вторжение.

Украинские чиновники отреагировали на такое заявление против Украины.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал это как "участие в российской кампании по дезинформации и пропаганде".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "организация Amnesty International – не о поиске и донесении правды, а о создании "фальшивого баланса".

Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский отметил, что организация "хочет переложить ответственность за преступления с агрессора на жертву".

"Не позволим порочить нашу армию", - с таким комментарием выступил Министр обороны Украины Алексей Резников.

Ukrainian and Russian social media mobs and trolls: they are all at it today attacking @amnesty investigations. This is called war propaganda, disinformation, misinformation. This wont dent our impartiality and wont change the facts. https://t.co/YvMy2E3d6p

— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) August 4, 2022