Amnesty International заявили про атаки тролів на соцмережі організації з боку України та Росії

Деталі

У твіті пані Каламард йдеться, що українські та російські тролі в соціальних мережах атакують розслідування організації.

Цитата

"Це називається пропаганда війни та дезінформація. Це не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів. Тим, хто нападає на нас через упередженість щодо України, кажу: перевірте нашу роботу", - заявила генеральна секретарка організації.

Нагадаємо

Неурядова організація Сполученого Королівства Amnesty International у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях, у спробі відобразити російське вторгнення.

Українські високопосадовці відреагували на таку заяву проти України.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував це як "участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "організація Amnesty International - не про пошук і донесення правди, а про створення "фальшивого балансу".

Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський зазначив, що організація "хоче перекласти відповідальність за злочини з агресора на жертву".

"Не дозволимо паплюжити нашу армію", – з таким коментарем виступив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Ukrainian and Russian social media mobs and trolls: they are all at it today attacking @amnesty investigations. This is called war propaganda, disinformation, misinformation. This wont dent our impartiality and wont change the facts. https://t.co/YvMy2E3d6p

— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) August 4, 2022