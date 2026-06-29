Американцы вложили 4,3 миллиона долларов в пансионат для пожилых украинцев в Ворзеле: 173 жителя уже живут в безопасности

В поселке Ворзель Киевской области открыли третью очередь пансионата "Родные люди" - жилого комплекса для пожилых людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. По состоянию на 22 июня 2026 года здесь проживают 173 человека. Проект реализует Благотворительный фонд "В Украину с любовью", основанный американкой украинского происхождения Светланой Миллер, передает УНН.

Детали

История этого проекта началась не с больших грантов и не с правительственных решений - а с инициативы 12-летнего мальчика.

В 2023 году Чейз Миллер, сын основательницы фонда, решил собрать средства на строительство одного модульного дома для многодетной семьи из Макарова Киевской области, которая потеряла жилье из-за войны. К инициативе присоединились друзья, учителя, местные предприниматели и жители их города в штате Айдахо. Собрали больше, чем планировали - хватило на три дома.

Эта история получила широкий резонанс в США. Новые доноры начали присоединяться один за другим. Фонд смог перейти от отдельных модульных домов к масштабным жилым проектам - сначала для семей на деоккупированных территориях, а затем и для внутренне перемещенных лиц.

Так появился пансионат "Родные люди" в Ворзеле.

Три очереди за три года

Первая очередь пансионата открылась в 2024 году - на 13 жильцов. В 2025 году заработала вторая очередь, количество мест увеличилось. 22 июня 2026 года состоялось открытие третьей очереди: в тот день в пансионат заселили еще 56 человек. Общее количество жильцов по состоянию на эту дату - 173 человека.

Строительство продолжается. После завершения в 2027 году пансионат будет рассчитан на 237 жильцов.

По состоянию на июнь 2026 года на реализацию проекта уже направлено более 4,3 миллиона долларов США - исключительно из благотворительных взносов американцев.

Кто здесь живет

Жильцы пансионата - пожилые люди от 70 лет, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за временной оккупации или проживали на территориях активных боевых действий. Для большинства из них возвращение домой невозможно или опасно.

22 июня 2026 года на территории пансионата также открыли современный профессиональный центр горячего питания. Отныне все жильцы получают трехразовое сбалансированное питание.

На территории уже построены жилые корпуса и дома квартирного типа, административные и хозяйственные помещения, а также необходимая инженерная и транспортная инфраструктура.

Кто за этим стоит

Инициатором и движущей силой проекта является Светлана Миллер - американка украинского происхождения, которая более 20 лет проживает в Соединенных Штатах. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году она основала в штате Айдахо благотворительную организацию To Ukraine With Love и начала сбор средств для пострадавших украинцев.

Управление пансионатом осуществляет управляющая компания Благотворительного фонда "В Украину с любовью", которая является официальным поставщиком социальных услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Деятельность учреждения осуществляется согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 1 июня 2020 года № 888.