Al Arabiya узнало о достижении договоренностей по Ормузскому проливу
Киев • УНН
Al Arabiya узнало, что достигнуты договоренности об ослаблении блокады в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива. Иран готовит ответ на предложение США через пакистанского посредника.
Al Arabiya узнало о достижении договоренностей по ослаблению блокады в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива и что Иран может сегодня предоставить свой ответ на предложение США пакистанскому посреднику, пишет УНН.
Детали
"Достигнуты договоренности по ослаблению блокады в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива", - сообщили источники Al Arabiya.
Источники Al Arabiya также указали, что "в ближайшие часы ожидается прорыв в ситуации с судами, застрявшими в проливе".
Пакистанский источник сообщил Al Arabiya, что "Иран может сегодня предоставить свой ответ на американское предложение пакистанскому посреднику".
Также пакистанский источник сообщил изданию, что "пока не было достигнуто никаких договоренностей относительно каких-либо прямых встреч между иранцами и американцами".
Кроме того, пакистанский источник сообщил Al Arabiya, что "президент США просил о быстром ответе Ирана на американское предложение".
Как пишет издание со ссылкой на пакистанский источник, "связь с иранцами продолжается, и нет никаких препятствий, мешающих продолжению общения".
Пакистанский источник также сообщил Al Arabiya, что "продолжаются обсуждения ситуации в Ормузском проливе, и достижение договоренностей все еще возможно".
Трамп заявил об "очень хороших переговорах" и согласии Ирана отказаться от ядерного оружия06.05.26, 22:46 • 3426 просмотров