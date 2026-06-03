189 из 198 запущенных рф по Украине дронов обезвредили за ночь

россия ночью выпустила по Украине 198 дронов, из них 189 сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 июня (с 18:00 2 июня) противник атаковал 198 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 189 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падения сбитых (обломки) на 7 локациях