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189 из 198 запущенных рф по Украине дронов обезвредили за ночь

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

В ночь на 3 июня враг выпустил 198 беспилотников различных типов. Силы ПВО сбили и подавили 189 дронов, зафиксировано восемь попаданий в семи локациях.

189 из 198 запущенных рф по Украине дронов обезвредили за ночь

россия ночью выпустила по Украине 198 дронов, из них 189 сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 июня (с 18:00 2 июня) противник атаковал 198 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 189 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падения сбитых (обломки) на 7 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА.

Генштаб сообщил о более чем 1100 ликвидированных оккупантах за сутки03.06.26, 07:09 • 2214 просмотров

Юлия Шрамко

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