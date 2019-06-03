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Глава французской партии "Республиканцы" ушел в отставку после выборов в ЕП

Глава французской партии "Республиканцы" ушел в отставку после выборов в ЕП

Киев  •  УНН

 • 12714 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Председатель французской партии “Республиканцы” Лоран Вокье ушел в отставку после неудачных для партии выборов в Европарламент. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала TF1, информирует УНН со ссылкой также на издание Le Parisien.

“Победы носят коллективный характер, провалы одиночный, — отметил Вокье. — Я должен взять на себя ответственность. Я ухожу в отставку с поста председателя партии”.

“Для нас эти выборы обернулись провалом. Это непросто, но это нужно признать со смирением”, — добавил политик, подчеркнув, что верит в будущее “Республиканцев”. В настоящее время кандидатуры на пост нового председателя объединения не определены.

Лидер крайне правой французской партии “Национальное объединение” Марин Ле Пен назвала решение Вокье “предсказуемым”. “Мы протягиваем руку всем функционерам и избирателям „Республиканцев“, приверженным защите нашей самобытности, прекращению налогового бремени и восстановлению французского величия. Альтернатива Макрону возможна”, — написала она в своем Twitter.

Cette démission de Wauquiez était inévitable.

Nous tendons la main à tous les cadres et électeurs LR patriotes, attachés à la défense de notre identité, à la fin du matraquage fiscal et à la restauration de la grandeur française.

L’alternative à Macron est POSSIBLE ! MLP

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 2 червня 2019 р.

Партия “Республиканцы” заняла четвертое место по результатам выборов в Европарламент, получив лишь 8,48% голосов. При этом, по данным социологических опросов, за несколько дней до выборов партия занимала третье место. Как отмечалось в исследованиях основных социологических служб, за нее планировали голосовать от 13 до 13,5% избирателей.

Как сообщал УНН, во Франции правые популисты Ле Пен побеждают партию Макрона на выборах в Европарламент.

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