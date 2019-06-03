Глава французької партії "Республіканці" пішов у відставку після виборів в ЄП

КИЇВ. 3 червня. УНН. Голова французької партії “Республіканці” Лоран Вок’є пішов у відставку після невдалих для партії виборів до Європарламенту. Про це він заявив у неділю в ефірі телеканалу TF1, інформує УНН з посиланням також на видання Le Parisien.