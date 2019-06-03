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Глава французької партії "Республіканці" пішов у відставку після виборів в ЄП

Глава французької партії "Республіканці" пішов у відставку після виборів в ЄП

Київ • УНН

 • 12714 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Голова французької партії “Республіканці” Лоран Вок’є пішов у відставку після невдалих для партії виборів до Європарламенту. Про це він заявив у неділю в ефірі телеканалу TF1, інформує УНН з посиланням також на видання Le Parisien.

“Перемоги носять колективний характер, провали одиночний, — зазначив Вок’є. — Я повинен взяти на себе відповідальність. Я йду у відставку з посади голови партії”.

“Для нас ці вибори обернулися провалом. Це непросто, але це потрібно визнати зі смиренням”, — додав політик, підкресливши, що вірить в майбутнє “республіканців”. В даний час кандидатури на пост нового голови об’єднання не визначені.

Лідер ультраправої французької партії “Національне об’єднання” Марін Ле Пен назвала рішення Вок’є “передбачуваним”. “Ми простягаємо руку всім функціонерам і виборцям „республіканців“, прихильним захисту нашої самобутності, припинення податкового тягаря і відновленню французької величі. Альтернатива Макрона можлива”, — написала вона в своєму Twitter.

Cette démission de Wauquiez était inévitable.

Nous tendons la main à tous les cadres et électeurs LR patriotes, attachés à la défense de notre identité, à la fin du matraquage fiscal et à la restauration de la grandeur française.

L’alternative à Macron est POSSIBLE ! MLP

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 2 червня 2019 р.

Партія “Республіканці” посіла четверте місце за результатами виборів до Європарламенту, отримавши лише 8,48% голосів. При цьому, за даними соціологічних опитувань, за кілька днів до виборів партія займала третє місце. Як зазначалося в дослідженнях основних соціологічних служб, за неї планували голосувати від 13 до 13,5% виборців.

Як повідомляв УНН, у Франції праві популісти Ле Пен перемагають партію Макрона на виборах до Європарламенту.

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