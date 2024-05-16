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Зміни клімату впливають на здоров’я мозку – результати дослідження

Зміни клімату впливають на здоров’я мозку – результати дослідження

Київ • УНН

 • 38001 перегляди

Зміна клімату може призвести до загострення неврологічних захворювань, таких як деменція, епілепсія та депресія, оскільки екстремальна спека та стихійні лиха, спричинені глобальним потеплінням, негативно впливають на здоров'я мозку.

Такі стани, як деменція, епілепсія та депресія, можуть поширюватися та погіршуватися у міру нагрівання світу. У дослідженні науковці Університетського коледжу Лондона проаналізували літературу з нейронауки, щоб виявити, як сильна спека та стихійні лиха, викликані зміною клімату, впливають на ключові неврологічні захворювання та розлади психічного здоров’я. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Науковці виявили, що фактори навколишнього середовища не тільки впливають на поширеність захворювань, але можуть підвищити ризик госпіталізації, інвалідності та навіть смерті.

Вплив зміни клімату на здоров’я добре вивчено, особливо коли йдеться про інфекційні та респіраторні захворювання. Але це також негативно позначається на неврологічному здоров’ї, оскільки процес регуляції температури тіла, як видається, є ключовим фактором у сплеску станів, викликаних сильною спекою.

Для того, щоб працювати належним чином, мозок має підтримуватися у відносно вузькому діапазоні температур

сказав Санджай Сісодія, професор Інституту неврології Квін-Сквер, який керував дослідженням.

Він додав, "якщо мозок хворий, то здатність мозку до терморегуляції порушується. Візьміть когось із неврологічним захворюванням і помістіть його в хвилю надзвичайної спеки, ви побачите, як це може погіршити його неврологічне захворювання".

Потрібні додаткові дослідження щодо точного механізму зв’язку неврологічних розладів із високими температурами, додав Сісодія. Оскільки екстремальні погодні умови погіршуються та стають все більш поширеними, стає все більш життєво важливим з’ясувати точний зв’язок, особливо для наймолодших, найстарших і найуразливіших груп населення.

Для нового дослідження дослідники переглянули 332 звіти про вплив навколишнього середовища на 19 неврологічних захворювань з найбільшим тягарем хвороб, включаючи хворобу Альцгеймера та інші форми деменції, мігрені, інсульту, розсіяного склерозу та менінгіту.

Зміна клімату все більше загрожує здоров’ю людей - агенція ЄС про стан довкілля15.05.24, 15:00 • 15802 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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