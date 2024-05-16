Изменения климата влияют на здоровье мозга - результаты исследования

Такие состояния, как деменция, эпилепсия и депрессия, могут распространяться и ухудшаться по мере нагревания мира. В исследовании ученые Университетского колледжа Лондона проанализировали литературу по нейронауке, чтобы выявить, как сильная жара и стихийные бедствия, вызванные изменением климата, влияют на ключевые неврологические заболевания и расстройства психического здоровья. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Ученые обнаружили, что факторы окружающей среды не только влияют на распространенность заболеваний, но могут повысить риск госпитализации, инвалидности и даже смерти.

Влияние изменения климата на здоровье хорошо изучено, особенно когда речь идет об инфекционных и респираторных заболеваниях. Но это также негативно сказывается на неврологическом здоровье, поскольку процесс регуляции температуры тела, как представляется, является ключевым фактором во всплеске состояний, вызванных сильной жарой.

Для того, чтобы работать должным образом, мозг должен поддерживаться в относительно узком диапазоне температур сказал Санджай Сисодия, профессор Института неврологии Квин-Сквер, который руководил исследованием.

Он добавил, "если мозг болен, то способность мозга к терморегуляции нарушается. Возьмите кого-то с неврологическим заболеванием и поместите его в волну чрезвычайной жары, вы увидите, как это может ухудшить его неврологическое заболевание".

Нужны дополнительные исследования относительно точного механизма связи неврологических расстройств с высокими температурами, добавил Сисодия. Поскольку экстремальные погодные условия ухудшаются и становятся все более распространенными, становится все более жизненно важным выяснить точную связь, особенно для самых молодых, самых старших и уязвимых групп населения.

Для нового исследования исследователи просмотрели 332 отчета о влиянии окружающей среды на 19 неврологических заболеваний с наибольшим бременем болезней, включая болезнь Альцгеймера и другие формы деменции, мигрени, инсульта, рассеянного склероза и менингита.

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