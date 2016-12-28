ЗМІ: в Trump Tower в Нью-Йорку проведена евакуація
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. В хмарочосі Trump Tower в Нью-Йорку, де розташована штаб-квартира бізнес-імперії новообраного президента США Дональда Трампа, відбулася евакуація, передає УНН з посиланням на BNO News.
“Поки що немає даних про причину евакуації. Новообраного президента в будівлі не було”, — уточнив телеканал.
Тривога виявилася помилковою. Причиною стало виявлення підозрілої сумки, залишеної без нагляду біля входу в магазин спортивного одягу Nike в цьому ж будинку. В сумці нічого небезпечного не було виявлено, повідомило Управління поліції мегаполісу.
“Загін саперів Управління поліції Нью-Йорка вивчив підозрілий об’єкт в Trump Tower. Це була залишена без нагляду невинна сумка”, — уточнив представник органів правопорядку Стівен Девіс.
За даними очевидців, у сумці лежали дитячі іграшки.
Зазначимо, що до інавгурації 20 січня Trump Tower залишається постійною резиденцією республіканця. В будівлі несуть цілодобову охорону співробітники Секретної служби США. По периметру чергують загони поліції.
Як повідомляв УНН, головний юрист компанії Дональда Трампа буде спецпредставником США на міжнародних переговорах. А помічником Д.Трампа з питань внутрішньої безпеки стане Том Боссерт, який працював у адміністрації Джоржда Буша-молодшого.