ЗМІ: помер старший брат короля Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Принц Машааль бен Абдель Азіз — старший брат короля Саудівської Аравії Сальмана бен Абдель Азіза аль Сауда помер в середу у віці 90 років, передає УНН з посиланням на Arab News.
Принц Машааль бен Абдель Азіз народився в 1926 році. Він був 14-м сином першого короля Саудівської Аравії Абдель Азіза аль Сауда. У 1940-х, 1950-х роках принц був призначений батьком спочатку заступником, а потім і міністром оборони країни. У 1960-ті він займав пост губернатора Мекки.
Після 2009 року принц відійшов від політики і зосередився на приватному житті.
Похорон члена королівської сім’ї пройде в Мецці.