СМИ: скончался старший брат короля Саудовской Аравии

Принц Машааль бен Абдель Азиз родился в 1926 году. Он был 14-м сыном первого короля Саудовской Аравии Абдель Азиза аль Сауда. В 1940-х, 1950-х годах принц был назначен отцом сначала заместителем, а затем и министром обороны страны. В 1960-е он занимал пост губернатора Мекки.

После 2009 года принц отошел от политики и сосредоточился на частной жизни.

Похороны члена королевской семьи пройдут в Мекке.