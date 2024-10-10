Зеленський сьогодні зустрінеться із Генсеком НАТО - Reuters
Київ • УНН
Президент України Зеленський сьогодні зустрінеться з Генсеком НАТО Рютте та прем'єром Британії Стармером у Лондоні. Візит відбудеться попри перенесення засідання контактної групи з питань оборони України.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 10 жовтня, зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні попри те, що засідання контактної групи з питань оборони України було перенесено. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Речник Стармера повідомив, що приїзд Зеленського до Лондона збігається з візитом Рютте.
"Він (Стармер-ред. ) підтвердить непохитну підтримку Великою Британією України перед обличчям триваючої російської агресії", — сказав речник журналістам, додавши, що британський лідер описав війну з росією як "критичну точку".
Доповнення
Зеленський у середу перебував у Хорватії , а в п’ятницю зустрінеться з Папою Франциском.
Напередодні Президент України анонсував переговори з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії. Метою зустрічей є обговорення посилення військової складової України перед засіданням "Рамштайн".