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Зеленський сьогодні зустрінеться із Генсеком НАТО - Reuters

Зеленський сьогодні зустрінеться із Генсеком НАТО - Reuters

Київ • УНН

 • 12898 перегляди

Президент України Зеленський сьогодні зустрінеться з Генсеком НАТО Рютте та прем'єром Британії Стармером у Лондоні. Візит відбудеться попри перенесення засідання контактної групи з питань оборони України.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 10 жовтня, зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні  попри те, що засідання контактної групи з питань оборони України було перенесено. Про це пише  Reuters, передає УНН.

Деталі 

Речник Стармера повідомив, що приїзд Зеленського до Лондона збігається з візитом Рютте. 

"Він (Стармер-ред. ) підтвердить непохитну підтримку Великою Британією України перед обличчям триваючої російської агресії", — сказав речник журналістам, додавши, що британський лідер описав війну з росією як "критичну точку".

Доповнення 

Зеленський у середу перебував у Хорватії , а в п’ятницю зустрінеться з Папою Франциском.

Напередодні Президент України анонсував переговори з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії. Метою зустрічей є обговорення посилення військової складової України перед засіданням "Рамштайн".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
keir-starmerКейр Стармер
mark-riutteМарк Рютте
reutersReuters
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