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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский сегодня встретится с Генсеком НАТО - Reuters

Зеленский сегодня встретится с Генсеком НАТО - Reuters

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 06:25  •  4057 просмотра

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Президент Украины Зеленский сегодня встретится с Генсеком НАТО Рютте и премьером Великобритании Стармером в Лондоне. Визит состоится несмотря на перенос заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 10 октября, встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне  несмотря на то, что заседание контактной группы по вопросам обороны Украины было перенесено. Об этом пишет  Reuters, передает УНН.

Детали 

Представитель Стармера сообщил, что приезд Зеленского в Лондон совпадает с визитом Рютте. 

«Он (Стармер-ред.) подтвердит непоколебимую поддержку Великобританией Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии», - сказал спикер журналистам, добавив, что британский лидер описал войну с Россией как „критическую точку“.

Дополнение 

Зеленский в среду находился в Хорватии , а в пятницу встретится с Папой Франциском.

Накануне Президент Украины анонсировал переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. Целью встреч является обсуждение усиления военной составляющей Украины перед заседанием «Рамштайн».

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
kir-starmerКир Стармер
mark-ryutteМарк Рютте
reutersReuters
natoNATO
papa-frantsiskПапа Франциск
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
khorvatiyaХорватия
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