Зеленский сегодня встретится с Генсеком НАТО - Reuters
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский сегодня встретится с Генсеком НАТО Рютте и премьером Великобритании Стармером в Лондоне. Визит состоится несмотря на перенос заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 10 октября, встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне несмотря на то, что заседание контактной группы по вопросам обороны Украины было перенесено. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Представитель Стармера сообщил, что приезд Зеленского в Лондон совпадает с визитом Рютте.
«Он (Стармер-ред.) подтвердит непоколебимую поддержку Великобританией Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии», - сказал спикер журналистам, добавив, что британский лидер описал войну с Россией как „критическую точку“.
Дополнение
Зеленский в среду находился в Хорватии , а в пятницу встретится с Папой Франциском.
Накануне Президент Украины анонсировал переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. Целью встреч является обсуждение усиления военной составляющей Украины перед заседанием «Рамштайн».