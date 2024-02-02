Зеленський провів Ставку: обговорили ситуацію на фронті, виробництво дронів та снаряди

ukenru
29 березня, 17:57 • 102788 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 118918 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 119541 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 158044 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 134128 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130315 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 142830 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145304 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 386958 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172399 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5 м/с
79 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 28487 перегляди
Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

29 березня, 19:57 • 24414 перегляди
Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

29 березня, 20:08 • 23863 перегляди
"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

29 березня, 20:25 • 20102 перегляди
На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

29 березня, 20:47 • 16855 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 235849 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386958 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441841 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 450156 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359527 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 118931 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131284 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125440 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99581 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108400 перегляди
Актуальне
Зеленський провів Ставку: обговорили ситуацію на фронті, виробництво дронів та снаряди

Зеленський провів Ставку: обговорили ситуацію на фронті, виробництво дронів та снаряди

Київ • УНН

 • 108162 перегляди

Президент Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорив виробництво безпілотників, виробництво снарядів, ситуацію на фронті, зокрема в Авдіївці, будівництво фортифікаційних споруд та відновлення енергетичної інфраструктури після російських ударів.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де говорили про виробництво дронів, снарядів, ситуацію на фронті, нарощування фортифікаційних споруд та енергетику, передає УНН.

"Провів засідання Ставки. Сьогодні пʼять питань. Перше – українське виробництво дронів. План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання", - написав Зеленський.

За його словами, були доповіді віце-премʼєр-міністра Федорова та міністра оборони Умєрова.

"Загалом на цей рік більше 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво. Дякую кожній українській компанії, яка працює заради такої нашої сили. Дякую кожному, хто тренує операторів дронів. Дякую кожному волонтеру, який допомагає", - зазначив Зеленський.

Він повідомив, що друге питання стосувалося снарядів.

"Виробництво та імпорт. Теж збільшуємо контракти. І пришвидшуємо виробників. Доповідь – міністр оборони. Дякую всім, хто працює 24/7 на виробництвах", - написав Президент.

Зеленський зазначив, що третє питання було щодо ситуації на фронті. Всі ключові напрямки.

"Авдіївка – особливо складно. Доповідали Головком Залужний та командувачі за напрямками – Москальов, Cирський", - написав Зеленський.

Високотехнологічні засоби та нова філософія навчання і ведення війни: Залужний про головні цілі на 2024 рік01.02.24, 21:00 • 27180 переглядiв

Президент подякував всім українським воїнам, які тримають позиції та знищують ворога. Також він додав, що йде робота з партнерами, щоб додати українським воїнам більше сили.

"Четверте – фортифікації. Нарощування фортифікаційних споруд. Доповідь Премʼєр-міністра Шмигаля щодо фінансування. Доповідь міністра оборони щодо термінів виконання завдань. Швидко реалізовуємо. Дякую всім, хто залучений", - розповів Зеленський.

Зеленський підкреслив, що п'яте питання на Ставці стосувалася енергетики.

"Відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики, наші системні кроки. Детальні доповіді. Уряд – Шмигаль, Кубраков. Енергокомпанії – Чернишов, Кудрицький. Проходимо цей опалювальний сезон стабільно. Дякую всім нашим працівникам енергетичної галузі й кожному воїну, який захищає від російських ракет і дронів", - написав Зеленський.

Данілов заявив, що документа про відставку Залужного на сьогодні немає 02.02.24, 18:38 • 30005 переглядiв

Нагадаємо

29 січня 2024 року ввечері у соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський нібито підписав указ щодо відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 

Офіційний Telegram-канал Міністерства оборони України написав: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда". 

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив інформацію про звільнення головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного, яка почала з'являтися у мережі ввечері 29 січня. Це Сергій Никифоров зазначив у коментарі Суспільному. "Немає предмету розмови, не було звільнення, я більше нічого сказати не можу", — зауважив речник глави держави. На запитання, чи приходило подання на звільнення Валерія Залужного, Никифоров відповів: "я вам ще раз повторюю — немає предмету розмови".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітикаКиїв
mykhailo-fedorovМихайло Федоров
suspilneСуспільне
oleksii-danylovОлексій Данилов
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
avdiivkaАвдіївка
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
herman-halushchenkoГерман Галущенко
oleksandr-syrskyiОлександр Сирський
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
valerii-zaluzhnyiВалерій Залужний
denys-shmyhalДенис Шмигаль
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,110.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92