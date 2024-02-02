Зеленський провів Ставку: обговорили ситуацію на фронті, виробництво дронів та снаряди

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де говорили про виробництво дронів, снарядів, ситуацію на фронті, нарощування фортифікаційних споруд та енергетику, передає УНН.

"Провів засідання Ставки. Сьогодні пʼять питань. Перше – українське виробництво дронів. План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання", - написав Зеленський.

За його словами, були доповіді віце-премʼєр-міністра Федорова та міністра оборони Умєрова.

"Загалом на цей рік більше 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво. Дякую кожній українській компанії, яка працює заради такої нашої сили. Дякую кожному, хто тренує операторів дронів. Дякую кожному волонтеру, який допомагає", - зазначив Зеленський.

Він повідомив, що друге питання стосувалося снарядів.

"Виробництво та імпорт. Теж збільшуємо контракти. І пришвидшуємо виробників. Доповідь – міністр оборони. Дякую всім, хто працює 24/7 на виробництвах", - написав Президент.

Зеленський зазначив, що третє питання було щодо ситуації на фронті. Всі ключові напрямки.

"Авдіївка – особливо складно. Доповідали Головком Залужний та командувачі за напрямками – Москальов, Cирський", - написав Зеленський.

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Президент подякував всім українським воїнам, які тримають позиції та знищують ворога. Також він додав, що йде робота з партнерами, щоб додати українським воїнам більше сили.

"Четверте – фортифікації. Нарощування фортифікаційних споруд. Доповідь Премʼєр-міністра Шмигаля щодо фінансування. Доповідь міністра оборони щодо термінів виконання завдань. Швидко реалізовуємо. Дякую всім, хто залучений", - розповів Зеленський.

Зеленський підкреслив, що п'яте питання на Ставці стосувалася енергетики.

"Відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики, наші системні кроки. Детальні доповіді. Уряд – Шмигаль, Кубраков. Енергокомпанії – Чернишов, Кудрицький. Проходимо цей опалювальний сезон стабільно. Дякую всім нашим працівникам енергетичної галузі й кожному воїну, який захищає від російських ракет і дронів", - написав Зеленський.

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Нагадаємо

29 січня 2024 року ввечері у соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський нібито підписав указ щодо відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Офіційний Telegram-канал Міністерства оборони України написав: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда".

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив інформацію про звільнення головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного, яка почала з'являтися у мережі ввечері 29 січня. Це Сергій Никифоров зазначив у коментарі Суспільному. "Немає предмету розмови, не було звільнення, я більше нічого сказати не можу", — зауважив речник глави держави. На запитання, чи приходило подання на звільнення Валерія Залужного, Никифоров відповів: "я вам ще раз повторюю — немає предмету розмови".