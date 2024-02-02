Зеленский провел Ставку: обсудили ситуацию на фронте, производство дронов и снаряды

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где говорили о производстве дронов, снарядов, ситуации на фронте, наращивании фортификационных сооружений и энергетике, передает УНН.

"Провел заседание Ставки. Сегодня пять вопросов. Первый - украинское производство дронов. План на 2024 год. Увеличены контракты. Спланировали дополнительный бюджет именно на дроны и обеспечим его выполнение", - написал Зеленский.

По его словам, были доклады вице-премьер-министра Федорова и министра обороны Умерова.

"В целом на этот год более 90% дронов на фронте - это отечественное производство. Спасибо каждой украинской компании, которая работает ради такой нашей силы. Спасибо каждому, кто тренирует операторов дронов. Спасибо каждому волонтеру, который помогает", - отметил Зеленский.

Он сообщил, что второй вопрос касался снарядов.

"Производство и импорт. Тоже увеличиваем контракты. И ускоряем производителей. Доклад - министр обороны. Спасибо всем, кто работает 24/7 на производствах", - написал Президент.

Зеленский отметил, что третий вопрос был по ситуации на фронте. Все ключевые направления.

"Авдеевка - особенно сложно. Докладывали Главком Залужный и командующие по направлениям - Москалев, Сырский", - написал Зеленский.

Высокотехнологичные средства и новая философия обучения и ведения войны: Залужный о главных целях на 2024 год

Президент поблагодарил всех украинских воинов, которые держат позиции и уничтожают врага. Также он добавил, что идет работа с партнерами, чтобы добавить украинским воинам больше силы.

"Четвертое - фортификации. Наращивание фортификационных сооружений. Доклад Премьер-министра Шмыгаля по финансированию. Доклад министра обороны по срокам выполнения задач. Быстро реализовываем. Спасибо всем, кто вовлечен", - рассказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что пятый вопрос на Ставке касался энергетики.

"Восстановление после российских ударов, физическая защита энергетики, наши системные шаги. Подробные доклады. Правительство - Шмыгаль, Кубраков. Энергокомпании - Чернышов, Кудрицкий. Проходим этот отопительный сезон стабильно. Спасибо всем нашим работникам энергетической отрасли и каждому воину, который защищает от российских ракет и дронов", - написал Зеленский.

Данилов заявил, что документа об отставке Залужного на сегодня нет

Напомним,

29 января 2024 года вечером в соцсетях начали появляться сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы подписал указ об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Официальный Telegram-канал Министерства обороны Украины написал: "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда".

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию об увольнении главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Валерия Залужного, которая начала появляться в сети вечером 29 января. Это Сергей Никифоров отметил в комментарии Общественному. "Нет предмета разговора, не было увольнения, я больше ничего сказать не могу", - отметил представитель главы государства. На вопрос, приходило ли представление на увольнение Валерия Залужного, Никифоров ответил: "я вам еще раз повторяю - нет предмета разговора".