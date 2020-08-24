Зеленський у відеозверненні закликав світову спільноту до партнерства
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у День Незалежності закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною та у своєму відеозверненні розповів про те, якою зараз є країна. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Україна — зелена, мирна та відкрита. І ця найбільша країна у Європі стане справжнім проривом. Увесь світ може досягати успіхів з Україною. Вже зараз”, — сказав Зеленський.
Також, наголошуючи на перевагах України, Зеленський сказав і про початок земельної реформи, зазначивши, що з родючістю України “ми разом можемо нагодувати світ”.
Нагадаємо, до Дня Незалежності на офіційному Telegram-каналі Президента України Володимира Зеленського з’явилося відео, присвячене Україні.
У День Незалежності Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною.
«Україна – зелена, мирна та відкрита. Увесь світ може досягати успіхів з Україною. Вже зараз», – наголосив Глава держави. pic.twitter.com/OMNbvGzvgI