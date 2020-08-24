Зеленський у відеозверненні закликав світову спільноту до партнерства

“Україна — зелена, мирна та відкрита. І ця найбільша країна у Європі стане справжнім проривом. Увесь світ може досягати успіхів з Україною. Вже зараз”, — сказав Зеленський.

Також, наголошуючи на перевагах України, Зеленський сказав і про початок земельної реформи, зазначивши, що з родючістю України “ми разом можемо нагодувати світ”.

Нагадаємо, до Дня Незалежності на офіційному Telegram-каналі Президента України Володимира Зеленського з’явилося відео, присвячене Україні.





У День Незалежності Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною.



«Україна – зелена, мирна та відкрита. Увесь світ може досягати успіхів з Україною. Вже зараз», – наголосив Глава держави. pic.twitter.com/OMNbvGzvgI