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Зеленський у відеозверненні закликав світову спільноту до партнерства

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у День Незалежності закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною та у своєму відеозверненні розповів про те, якою зараз є країна. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський у відеозверненні закликав світову спільноту до партнерства

“Україна — зелена, мирна та відкрита. І ця найбільша країна у Європі стане справжнім проривом. Увесь світ може досягати успіхів з Україною. Вже зараз”, — сказав Зеленський.

Також, наголошуючи на перевагах України, Зеленський сказав і про початок земельної реформи, зазначивши, що з родючістю України “ми разом можемо нагодувати світ”.

Нагадаємо, до Дня Незалежності на офіційному Telegram-каналі Президента України Володимира Зеленського з’явилося відео, присвячене Україні.

У День Незалежності Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною.

«Україна – зелена, мирна та відкрита. Увесь світ може досягати успіхів з Україною. Вже зараз», – наголосив Глава держави. pic.twitter.com/OMNbvGzvgI

— Офіс Президента (@APUkraine) August 24, 2020

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