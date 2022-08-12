Зеленський провів розмову з Папою Римським: говорили про страшні злочини росії проти України

Цитата

«Провів розмову з Папою Римським. Поінформував про агресію, яку рф здійснює проти України, про страшні злочини росії. Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в Україні», - написав Зеленський в Twitter.

Доповнення

Папа Римський хоче здійснити візити до Москви та Києва.

Українська сторона вважає, що візит Папи Римського Франциска в Україну посилить роль понтифіка у відновленні миру на нашій землі.