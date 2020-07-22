Зеленський подякував МВС і спецслужбам за звільнення заручників у Луцьку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на нараді подякував правоохоронцям і спецслужбам за операцію зі звільнення заручників у Луцьку. Про це УНН повідомили у пресслужбі Президента.
“Дякую всім спецслужбам, правоохоронцям: Службі безпеки, Міністерству внутрішніх справ, Нацгвардії — всім, хто вчора так добре спрацював у операції зі звільнення заручників”, — наголосив Володимир Зеленський.
Главі держави також повідомили, що правоохоронці несуть посилену службу в місцях, де надходять повідомлення про мінування.
Також продовжують роботу з контролю за дотриманням карантину. У цілому понад 14 тис. правоохоронців, курсантів, військовослужбовців Нацгвардії та ЗСУ залучено до заходів із запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки. З початку проведення таких заходів було складено майже 20 тис. адмінпротоколів щодо порушення правил карантину. Судами накладено штрафів на 7,7 млн грн.
Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.
Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.
Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Пізніше правоохоронці показали фото цього арсеналу.