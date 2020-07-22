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Зеленский поблагодарил МВД и спецслужбы за освобождение заложников в Луцке

Зеленский поблагодарил МВД и спецслужбы за освобождение заложников в Луцке

Киев  •  УНН

 • 13518 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на совещании поблагодарил правоохранителей и спецслужбы за операцию по освобождению заложников в Луцке. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Президента.

"Спасибо всем спецслужбам, правоохранителям: Службе безопасности, Министерству внутренних дел, Нацгвардии - всем, кто вчера так хорошо сработал в операции по освобождению заложников", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Главе государства также сообщили, что правоохранители несут усиленную службу в местах, где поступают сообщения о минировании.

Также продолжают работу по контролю за соблюдением карантина. В общей сложности более 14 тыс. правоохранителей, курсантов, военнослужащих Нацгвардии и ВСУ привлечено к мероприятиям по предотвращению распространения коронавируса и усилению публичной безопасности. С начала проведения таких мероприятий было составлено почти 20 тыс. админпротоколов о нарушении правил карантина. Судами наложено штрафов на 7,7 млн грн.

Как сообщал УНН, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.

Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.

Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.

Украинские Национальные Новости

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