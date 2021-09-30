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Зеленський і Ердоган "звірили годинники" перед зустріччю останнього з Путіним - Кулеба

Зеленський і Ердоган "звірили годинники" перед зустріччю останнього з Путіним - Кулеба

Київ • УНН

 • 18569 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Нью-Йорку “звірили годинники” з питань, які останній мав намір порушити під час зустрічі з президентом РФ. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.

Цитата

“Президент Зеленський побачився з президентом Ердоганом в Нью-Йорку, у них була довга зустріч тет-а-тет, потім довга зустріч у складі делегацій. Ми, що називається, звірили годинники і з питань двостороннього порядку денного, і з питань, які президент Ердоган мав намір порушити під час зустрічі з президентом Путіним”, — сказав Кулеба.

Деталі

Міністр нагадав, що під час зустрічі президент Зеленський передав Ердогану список з 450 українських політв’язнів.

“Він попросив президента Ердогана, що називається, „замовити слово“ за них перед президентом Путіним — тому що нам потрібно звільняти наших людей з російських застінок”, — сказав він.

Дипломат наголосив також, що кожна країна має суверенне право вести переговори за зачиненими дверима, і Україна жодним чином в це не втручається.

“У нас є достатньо високий рівень довіри між нашими країнами, і я переконаний що під час візиту Мевлюта Чавушоглу (глави МЗС Туреччини — ред.) наступного тижня до України ми проведемо розмову зокрема і про те, іяк відбувся візит президента Ердогана до Росії”, — додав міністр.

Контекст

Президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган 29 вересня провели переговори у Сочі. Вони тривали близько трьох годин. Це була перша зустріч політиків за півтора року.

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