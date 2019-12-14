Збірна України виступить у переможному складі ОІ-2014 в естафеті КС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Тренерський штаб збірної України визначився зі складом команди на жіночу естафету 4 на 6 км на етапі Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені, інформує УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Склад збірної включає в себе Юлію Джиму, Валентину і Віту Семеренко, а також Олену Підгрушну. Саме в такому поєднанні українки вибороли золоті нагороди в естафеті на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі.
Зауважимо, що старт гонки запланований на 12:30 за київським часом.
Нагадаємо, що півсекунди відділили українця від нагороди на етапі Кубку IBU.