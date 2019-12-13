Півсекунди не вистачило українському біатлоністу до медалі етапу Кубку IBU

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Українські чоловіки провели перегони в суперспринті в рамках другого етапу Кубку IBU в італійському Ріднау, передає УНН з посиланням на сайт Федерації біатлону України.

До останніх метрів дистанції шанси на призове місце зберігав наш Сергій Семенов. Після заключного вогневого рубежу він вийшов другим, маючи, правда, за спиною когорту переслідувачів. Нинішня фізична форма Сергія не дозволила утримати мінімальну перевагу - на фініші від бронзової сходинки його відокремило 0,5 секунди. Примітно, що чотири вогневих рубежі Семенов пройшов всього з одним запасним патроном.

У компанії куди більш досвідчених суперників не знітився і українець Богдан Цимбал – 6 час з 12,4 с відставання від тріумфатора. А ось у ще одного кандидата на просування в змагання найсильніших, Андрія Доценко, цей мас-старт не склався з самого старту, коли він заробив коло штрафу. Надалі стрілянина не налагодилася, і з загальними трьома додатковими колами по 75 метрів Доценко фінішував 27-м.

Після насиченого і емоційного старту другого етапу Кубка світу, завтра в Ріднау день відпочинку, а в суботу пройдуть спринти у жінок і чоловіків.

Зазначимо, що тріо призерів склали досвідчений норвежець Ларс-Хельге Біркланд, італієць Руді Дзіні +7,5 с і француз Мартен Перрілья Боттоне +8,5 с.

Як повідомлялося раніше, у жіночому суперспринті Україна одержала срібну медаль.

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