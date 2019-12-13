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Полсекунды не хватило украинскому биатлонисту до медали этапа Кубка IBU

Полсекунды не хватило украинскому биатлонисту до медали этапа Кубка IBU

Киев  •  УНН

 • 9606 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украинские мужчины провели гонки в суперспринтом в рамках второго этапа Кубка IBU в итальянском Риднау, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации биатлона Украины.

До последних метров дистанции шансы на призовое место хранил наш Сергей Семенов. После заключительного огневого рубежа он вышел вторым, имея, правда, за спиной когорту преследователей. Нынешняя физическая форма Сергея не позволила удержать минимальное преимущество - на финише от бронзовой ступеньки его отделило 0,5 секунды. Примечательно, что четыре огневых рубежа Семенов прошел всего с одним запасным патроном.

В компании куда более опытных соперников не стушевался и украинец Богдан Цымбал - 6 час с 12,4 с отставание от триумфатора. А вот у еще одного кандидата на продвижение в соревнования сильнейших, Андрея Доценко, этот масс-старт не сложился с самого старта, когда он заработал около штрафа. В дальнейшем стрельбы не наладилась, и с общими тремя дополнительными кругами по 75 метров Доценко финишировал 27-м.

После насыщенного и эмоционального старта второго этапа Кубка мира, завтра в Риднау день отдыха, а в субботу пройдут спринты у женщин и мужчин.

Отметим, что трио призеров составили опытный норвежец Ларс-Хельге Биркланд, итальянец Руди дзинь + 7,5 с и француз Мартен Перрилья Боттона +8,5 с.

Как сообщалось ранее, в женском суперспринтом Украина получила серебряную медаль.

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