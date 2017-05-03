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Збірна України U-17 оголосила склад команди на чемпіонат Європи

Київ • УНН

 • 14147 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Головний тренер збірної України U-17 Сергій Попов визначився з остаточною заявкою команди на фінальну частину Євро в Хорватії, передає УНН з посиланням на ФФУ.

Збірна України U-17 оголосила склад команди на чемпіонат Європи

Склад збірної України U-17:

Воротарі: Віктор Бабічин (“Дніпро”, Дніпро), Джуніор Лтайф Дані (“Олімпік”, Донецьк)

Захисники: Ілля Малишкін, Олександр Сирота (обидва — “Динамо”, Київ), Роман Слива (УФК “Карпати”, Львів), Ігор Снурніцин (“Олімпік”, Донецьк)

Півзахисники: Георгій Цитаїшвілі, Вадим Мащенко, Богдан Білошевський, Вікентій Волошин, Артур Ващишин (усі — “Динамо”, Київ), Олексій Кащук (“Шахтар”, Донецьк), Петро Харжевський, (“УФК-Карпати”, Львів), Микита Титаєвський (“Чорноморець”, Одеса)

Нападники: Євген Ісаєнко, Даниїл Сухоручко (“Динамо”, Київ), Артем Холод (“Шахтар”, Донецьк), Владислав Супряга (“Дніпро”, Дніпро)

Також в прес-службі зазначили, що збірна стартує 4 травня о 13:00 матчем із командою Нідерландів. 7 травня о 17:00 “синьо-жовті” зустрінуться із однолітками з Англії, а 10 травня о 17:00 команда Попова проведе третій матч групового турніру зі збірною Норвегії.

Нагадаємо, збірна України потрапила до квартету D разом з командами Нідерландів, Англії та Норвегії.

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