Сборная Украины U-17 объявила состав команды на чемпионат Европы

Состав сборной Украины U-17:

Вратари: Виктор Бабичин ("Днепр", Днепр), Джуниор Лтайф Дани ("Олимпик", Донецк)

Защитники: Илья Малышкин, Александр Сирота (оба - "Динамо", Киев), Роман Слива (УФК "Карпаты", Львов), Игорь Снурницин ("Олимпик", Донецк)

Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Вадим Мащенко, Богдан Билошевський, Викентий Волошин, Артур Ващишин (все - "Динамо" Киев), Алексей Кащук ("Шахтер", Донецк), Петр Харжевський, ("УФК-Карпаты", Львов), Никита Титаевський ("Черноморец", Одесса)

Нападающие: Евгений Исаенко, Даниил Сухоручко ( "Динамо", Киев), Артем Холод ("Шахтер", Донецк), Владислав Супряга ("Днепр", Днепр)

Также в пресс-службе отметили, что сборная стартует 4 мая в 13:00 матчем с командой Нидерландов. 7 мая в 17:00 "сине-желтые" встретятся со сверстниками из Англии, а 10 мая в 17:00 команда Попова проведет третий матч группового турнира со сборной Норвегии.

Напомним, сборная Украины попала в квартет D вместе с командами Нидерландов, Англии и Норвегии.