Завтра в Україні очікується до 25 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У понеділок в Україні очікується вдень 20-25 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook, передає УНН.
"16 квітня в Україні без опадів, температура вночі 7-12°, вдень 20-25°, у гірських районах та на узбережжі морів 11-16°; лише у східній частині невеликий дощ, температура вночі 2-7° тепла, на Луганщині на поверхні ґрунту та місцями і в повітрі заморозки 0-4°, вдень 14-19° тепла", - сказано у повідомленні.
Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с.
У Києві в понеділок без опадів. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 22-24°.
Як повідомляв УНН, на річках України очікується подальше підвищення рівнів води.