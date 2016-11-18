Затори в Києві сягнули дев’яти балів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Автомобільні затори у столиці сягнули дев’яти балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Станом на 17:30, рух ускладнено на вулицях Хрещатик, Басейна, Михайлівська, бульварі Лесі Українки, вулиці Льва Толстого, Саксаганського, Богдана Хмельницького, на бульварі Дружби Народів, вулиці Великій Житомирській, Кіквідзе. Швидкість руху там не перевищує 5 км на годину.
Також затори спостерігаються на вулицях Олени Теліги, Вадима Гетьмана, проспекті Степана Бандери, Кільцевій дорозі, Проспекті Перемоги, Повітрянофлотському проспекті.
Крім того, станом на 17:30, згідно з даними “Яндекс-Карти”, у Києві зафіксовано двадцять дві ДТП.