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Заступник Загороднюка очолив міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ №896/2019 "Питання Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю". Відповідно до документу, комісію очолив заступник міністра оборони України Олександр Поліщук, передає УНН.

“Призначити Поліщука Олександра Миколайовича — заступника міністра оборони України — головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю”, — йдеться у документі.

Відповідно до указу, голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю у двотижневий строк має подати пропозиції щодо персонального складу Міжвідомчої комісії.

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У документі також зазначено, що “членами Комісії є представник Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки (за згодою); представник Офісу Президента України, визначений Керівником Офісу Президента України, а також за посадою: перший заступник або заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, міністра оборони України, до компетенції якого згідно з розподілом повноважень належать питання військово-технічного співробітництва та експортного контролю, Голова Державної служби експортного контролю України, перший заступник або заступник Голови Державної митної служби України, Голови Державного космічного агентства України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, до компетенції якого згідно з розподілом повноважень належать питання військово-технічного співробітництва та експортного контролю, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а також генеральний директор Державного концерну „Укроборонпром“ (за згодою)”.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

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