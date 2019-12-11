Заместитель Загороднюка возглавил межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества

"Назначить Полищука Александра Николаевича - заместителя министра обороны Украины - председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - говорится в документе.

Согласно указу, председатель Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля в двухнедельный срок должен представить предложения по персональному составу Межведомственной комиссии.

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В документе также отмечается, что "членами Комиссии являются представитель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (по согласованию); представитель Офиса Президента Украины, определенный руководителем Офиса Президента Украины, а также по должности: первый заместитель или заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, министра обороны Украины, к компетенции которого согласно распределению полномочий относятся вопросы военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, Председатель Государственной службы экспортного контроля Украины, первый заместитель или заместитель Председателя Государственной таможенной службы Украины, Председателя Государственного космического агентства Украины, Председателя Службы безопасности Украины, Председателя Службы внешней разведки Украины, к компетенции которого по распределению полномочий относятся вопросы военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" (по согласию )".

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.