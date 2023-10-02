“Закрив раунд” та FAVBET Tech презентували фільм про IT-кластер Харкова за воєнних часів

ukru
29 березня, 17:57 • 216286 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 280439 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 241277 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 277523 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 246230 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 190137 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 183847 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 158541 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 486687 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174534 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
67 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 151892 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 161335 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 97441 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 118700 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 107536 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 341556 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 486687 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 526867 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 527527 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 430303 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 151892 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 280509 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 160798 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 152817 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 124796 перегляди
Актуальне
“Закрив раунд” та FAVBET Tech презентували фільм про IT-кластер Харкова за воєнних часів

“Закрив раунд” та FAVBET Tech презентували фільм про IT-кластер Харкова за воєнних часів

Київ • УНН

 • 153399 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Закритий допрем’єрний показ документальної стрічки провели в Києві. Фільм стане фінальною серією третього сезону подкасту “Закрив раунд” про стартапи й технології, що виходить за підтримки IT-компанії FABET Tech, передає УНН.

Презентували фільм ведучі подкасту редактор AIN.UA Ілля Кабачинський та та Activation Lead у Trible Антон Полєсков, які розповіли, чому обрали для заключного сезону саме Харків та вирішили вийти за межі звичного формату подкасту.

“Третій сезон „Закрив раунд“ — про українську технологічну індустрію. Ми запросили майже два десятки гостей з ІТ-компаній, обговорювали їхній бізнес й стан ринку сьогодні. Але ринок — це не лише компанії. Це й середовище, у якому вони розвиваються. Тому ми хотіли розповісти про таке середовище. Ми дуже вболіваємо саме за регіони та пишаємось класними українськими компаніями, що розвиваються не лише у Києві. Тому й хотіли зрозуміти, як там Харків і чи вдасться йому відновитись”, — каже Антон Полєсков

Ілля Кабачинський додає, що вибір впав на Харків не просто так. Наприкінці 2021 року Харків міцно займав другу сходинку серед міст України з найбільшим числом ІТ-спеціалістів — приблизно 50 тисяч людей. Велика війна все змінила, адже в перші місяці місто-мільйонник Харків стало майже безлюдним. Згодом люди почали повертатись, але серед ІТ-спеціалістів таких лише близько 20-30%. Більшість — досі в інших містах або за кордоном.

Щоб зібрати зрозуміти реальний стан речей в харковському ІТ, ведучі поспілкувались з багатьма представниками місцевої tech-індустрії, власниками провідних компаній та галузевих об’єднань.

“З нами поспілкувалась Ольга Шаповал, очільниця Харківського ІТ-кластеру, ми багато її розпитували про загальний стан справ. Олександр Колб, агенція Promodo у якій понад 400 людей, але лише кожний 5-й у Харкові. Він вболіває за місто і дуже хоче, щоб побільше людей туди поверталось. Також у списку два підприємці — Максим Бабич та Олександр Шубін, у яких зовсім маленькі команди і свій погляд на стан справ. Їхній ІТ-бізнес тримається, але чимала частина команди — поза Харковом. Що важливо? Місто живе. Місто стоїть. І буде відновлюватися. Це надихає”, — резюмує Ілля.

Скільки ІТ-спеціалістів повернулося у Харків? Чи є шанс відновиться у цьому місті потужній tech-спільноті? Про все це — у заключній серії третього сезону “ХАРКІВ: як айті-сфера міста переживає повномасштабну війну | Закрив раунд #52”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,800.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.73