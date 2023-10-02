“Закрив раунд” та FAVBET Tech презентували фільм про IT-кластер Харкова за воєнних часів

Презентували фільм ведучі подкасту редактор AIN.UA Ілля Кабачинський та та Activation Lead у Trible Антон Полєсков, які розповіли, чому обрали для заключного сезону саме Харків та вирішили вийти за межі звичного формату подкасту.

“Третій сезон „Закрив раунд“ — про українську технологічну індустрію. Ми запросили майже два десятки гостей з ІТ-компаній, обговорювали їхній бізнес й стан ринку сьогодні. Але ринок — це не лише компанії. Це й середовище, у якому вони розвиваються. Тому ми хотіли розповісти про таке середовище. Ми дуже вболіваємо саме за регіони та пишаємось класними українськими компаніями, що розвиваються не лише у Києві. Тому й хотіли зрозуміти, як там Харків і чи вдасться йому відновитись”, — каже Антон Полєсков

Ілля Кабачинський додає, що вибір впав на Харків не просто так. Наприкінці 2021 року Харків міцно займав другу сходинку серед міст України з найбільшим числом ІТ-спеціалістів — приблизно 50 тисяч людей. Велика війна все змінила, адже в перші місяці місто-мільйонник Харків стало майже безлюдним. Згодом люди почали повертатись, але серед ІТ-спеціалістів таких лише близько 20-30%. Більшість — досі в інших містах або за кордоном.

Щоб зібрати зрозуміти реальний стан речей в харковському ІТ, ведучі поспілкувались з багатьма представниками місцевої tech-індустрії, власниками провідних компаній та галузевих об’єднань.

“З нами поспілкувалась Ольга Шаповал, очільниця Харківського ІТ-кластеру, ми багато її розпитували про загальний стан справ. Олександр Колб, агенція Promodo у якій понад 400 людей, але лише кожний 5-й у Харкові. Він вболіває за місто і дуже хоче, щоб побільше людей туди поверталось. Також у списку два підприємці — Максим Бабич та Олександр Шубін, у яких зовсім маленькі команди і свій погляд на стан справ. Їхній ІТ-бізнес тримається, але чимала частина команди — поза Харковом. Що важливо? Місто живе. Місто стоїть. І буде відновлюватися. Це надихає”, — резюмує Ілля.

Скільки ІТ-спеціалістів повернулося у Харків? Чи є шанс відновиться у цьому місті потужній tech-спільноті? Про все це — у заключній серії третього сезону “ХАРКІВ: як айті-сфера міста переживає повномасштабну війну | Закрив раунд #52”.