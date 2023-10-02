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Команда проекта “Закрыл раунд” и FAVBET Tech презентовали фильм об IT-кластере Харькова в военное время

Команда проекта “Закрыл раунд” и FAVBET Tech презентовали фильм об IT-кластере Харькова в военное время

Киев • УНН

 • 153396 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. 22 сентября состоялся закрытый допремьерный показ финальной серии третьего сезона подкаста “Закрыл раунд”. Проект уже три сезона выходил при поддержке IT компании FABET Tech. Среди гостей были сотрудники FAVBET Tech, представители команды и известные участники с трех сезонов подкаста, передает УНН.

Ведущие Илья Кабачинский, редактор популярнейшего IT-медиа Украины AIN.UA, и Антон Полесков, ведущий аналитик инвест-фонда, презентовали свой новый фильм об IT-кластере Харькова в военное время.

Ведущие рассказали, почему был выбран для фильма именно Харьков и именно тема технологической индустрии в такие времена:

“Третий сезон „Закрыл раунд“ — об украинской технологической индустрии. Мы пригласили около двух десятков гостей из ІТ-компаний, обсуждали их бизнес и состояние рынка сегодня. Но рынок — это не только компании. Это и среда, в которой они развиваются. Поэтому мы хотели рассказать о такой среде. Мы очень болеем именно за регионы и гордимся классными украинскими компаниями, которые развиваются не только в Киеве. Потому и хотели понять, как там Харьков и удастся ли ему восстановиться”.

Илья Кабачинский рассказал, что выбор пал на Харьков не просто так. В конце 2021 года Харьков прочно занимал второе место среди городов Украины с наибольшим числом ІТ-специалистов — примерно 50 тысяч человек. Великая война все изменила, ведь в первые месяцы город-миллионник Харьков стал почти безлюдным. Впоследствии все изменилось, люди возвращались, но именно ИТ-специалистов возвращалось все меньше — их около 20-30%.

Команда “Закрыл раунд” в спецвыпуск позвала разных людей, чтобы разговор был максимально интересен зрителям и слушателям.

“С нами пообщалась Ольга Шаповал, глава Харьковского ІТ-кластера, мы многое ее расспрашивали об общем положении дел. Александр Колб, агентство Promodo в котором более 400 человек, но только каждый 5-й в Харькове. Он болеет за город и очень хочет, чтобы больше людей туда возвращалось. Также в списке два предпринимателя — Максим Бабич и Александр Шубин, у которых совсем маленькие команды и свой взгляд на положение дел. Их ІТ-бизнес держится, но большая часть команды — вне Харькова. Что важно? Город живет. Город стоит. И будет восстанавливаться. Это вдохновляет”, — добавляет Илья.

Сколько ІТ-специалистов вернулось в Харьков? Есть ли шанс восстановиться в этом городе мощном tech сообществе? Смотрите в специальном спецвыпуске — “ХАРКІВ: як айті-сфера міста переживає повномасштабну війну | Закрив раунд #52”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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