Команда проекта “Закрыл раунд” и FAVBET Tech презентовали фильм об IT-кластере Харькова в военное время

Ведущие Илья Кабачинский, редактор популярнейшего IT-медиа Украины AIN.UA, и Антон Полесков, ведущий аналитик инвест-фонда, презентовали свой новый фильм об IT-кластере Харькова в военное время.

Ведущие рассказали, почему был выбран для фильма именно Харьков и именно тема технологической индустрии в такие времена:

“Третий сезон „Закрыл раунд“ — об украинской технологической индустрии. Мы пригласили около двух десятков гостей из ІТ-компаний, обсуждали их бизнес и состояние рынка сегодня. Но рынок — это не только компании. Это и среда, в которой они развиваются. Поэтому мы хотели рассказать о такой среде. Мы очень болеем именно за регионы и гордимся классными украинскими компаниями, которые развиваются не только в Киеве. Потому и хотели понять, как там Харьков и удастся ли ему восстановиться”.

Илья Кабачинский рассказал, что выбор пал на Харьков не просто так. В конце 2021 года Харьков прочно занимал второе место среди городов Украины с наибольшим числом ІТ-специалистов — примерно 50 тысяч человек. Великая война все изменила, ведь в первые месяцы город-миллионник Харьков стал почти безлюдным. Впоследствии все изменилось, люди возвращались, но именно ИТ-специалистов возвращалось все меньше — их около 20-30%.

Команда “Закрыл раунд” в спецвыпуск позвала разных людей, чтобы разговор был максимально интересен зрителям и слушателям.

“С нами пообщалась Ольга Шаповал, глава Харьковского ІТ-кластера, мы многое ее расспрашивали об общем положении дел. Александр Колб, агентство Promodo в котором более 400 человек, но только каждый 5-й в Харькове. Он болеет за город и очень хочет, чтобы больше людей туда возвращалось. Также в списке два предпринимателя — Максим Бабич и Александр Шубин, у которых совсем маленькие команды и свой взгляд на положение дел. Их ІТ-бизнес держится, но большая часть команды — вне Харькова. Что важно? Город живет. Город стоит. И будет восстанавливаться. Это вдохновляет”, — добавляет Илья.

Сколько ІТ-специалистов вернулось в Харьков? Есть ли шанс восстановиться в этом городе мощном tech сообществе? Смотрите в специальном спецвыпуске — “ХАРКІВ: як айті-сфера міста переживає повномасштабну війну | Закрив раунд #52”.